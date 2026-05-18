نقيب الزراعيين لصباح الخير يا مصر: مشروع الدلتا الجديدة نواة لتوطين مليون مواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 04:24 مساءً - أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مشروع "الدلتا الجديدة" لا يقتصر على كونه مشروعاً زراعياً ضخماً فحسب، بل هو مشروع تنموي وعمراني متكامل يُعد بمثابة "نواة" لنقل وتوطين نحو مليون مواطن مصري، مشيراً إلى أن المشروع سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومستقرة.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، حيث أوضح "خليفة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً بالغاً بالبعد الاجتماعي للمشروعات القومية.

وأضاف أنه بالنظر إلى مساحة المشروع البالغة نحو 2.2 مليون فدان، وبافتراض أن كل فدان سيوفر فرصة عمل واحدة، فإن المشروع سيوفر ما بين 1.5 إلى 2 مليون فرصة عمل، مؤكداً أنها "فرص عمل مستدامة وليست مؤقتة، لأن الزراعة تعني الاستقرار والإنتاج والحياة".

خريطة زراعية ذكية واستغلال أمثل للموارد

وتطرق نقيب الزراعيين إلى الاستراتيجية الذكية المتبعة في زراعة المحاصيل بالمشروع، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تعتمد على مبدأ الشفافية والمصارحة وتعظيم العائد من وحدتي الأرض والمياه.

وأوضح أنه يتم توجيه زراعة "بنجر السكر" إلى الأراضي الجديدة (الصحراوية) نظراً لإنتاجيته العالية هناك، بينما يتم التركيز على زراعة "القمح" في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تعطي متوسط إنتاجية يتراوح بين 20 إلى 25 إردباً للفدان، مقارنة بـ 13 إلى 14 إردباً في الأراضي الصحراوية، مما يعكس تطبيقاً عملياً لمفهوم "الميزة النسبية" لكل محصول.

إنجاز هندسي ضخم في إدارة المياه

وفي سياق متصل، كشف "خليفة" عن حجم الإنجاز المائي في المشروع، موضحاً أنه تم تحويل مسار مياه الصرف الزراعي التي كانت تُهدر في البحر المتوسط أو تعود لمجرى النيل، ليتم توجيهها من محافظات شمال الدلتا مروراً بالإسكندرية ومطروح وصولاً إلى الدلتا الجديدة على محور الضبعة.

وبيّن أن هذا تطلب شق مسارين لترعتين بطول 150 كيلومتراً لكل منهما (بإجمالي 300 كيلومتر) وصولاً لمحطة "3 يوليو" بمنطقة الحمام لإجراء المعالجة الثلاثية للمياه، مشيراً إلى أن هذه التكلفة المالية الضخمة كانت "حتمية" لتحقيق الأمن الغذائي، وقد نجحت الإرادة السياسية في تنفيذها بنجاح.

شراكة وطنية ومثلث الأمن الغذائي

وشدد نقيب الزراعيين على أن هذا الإنجاز يتحقق بأيادي المصريين ولصالحهم، من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وكشف أن المشروع يشهد مشاركة 150 شركة زراعية، بالإضافة إلى نحو 1000 شركة أخرى تعمل في قطاعات مساندة ومختلفة.

ووجه الدكتور سيد خليفة الشكر لـ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ومديره العقيد بهاء الغنام وجميع العاملين به، واصفاً إياه بأنه جهاز حكومي ناجح يعمل في 25 نشاطاً اقتصادياً ويتعاون بفاعلية مع القطاع الخاص.