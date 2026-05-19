كيف تحوّلين كل جزء من وليمة عيد الأضحى 2026.. حليفًا للياقتكِ البدنية؟

كيف تحوّلين كل جزء من وليمة عيد الأضحى 2026.. حليفًا للياقتكِ البدنية؟

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

الرئيسية أخبار مصرية

انطلاق جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الأمان البيولوجي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاق جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الأمان البيولوجي

انطلاق جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الأمان البيولوجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:24 مساءً - بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويستهدف مشروع القانون، الذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ أمس، إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.

كما يسعى المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، ويحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها.

ويهدف هذا التنظيم المؤسسي إلى توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة التي تباشر أنشطة مرتبطة بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

كما نص مشروع القانون على فرض التزامات واضحة وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، مع استحداث جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق الردع العام والخاص.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، بما يتسق مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية البحث العلمي ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتطلب إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم الأنشطة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ويضمن الرقابة عليها وفق معايير واضحة.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

أخبار ذات صلة

0 تعليق