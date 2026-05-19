مجلس النواب يحيل تقارير اقتراحات برغبة للحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:24 مساءً - أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وتضمنت الاقتراحات برغبة التي وافق المجلس على إحالة تقاريرها إلى الحكومة، اقتراحات مقدمة من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن البدء في تنفيذ أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى قرية الزاوية - مركز أسيوط- محافظة أسيوط، والعضو محمد طارق، بشأن قيام شركة الغاز (ناتجاس) بتوصيل الغاز الطبيعى للأحياء السكنية (الثانية، والثالثة) وما يليهما وإلغاء الرسوم المفروضة دون تحميل المواطنين تكلفة الشبكة الأرضية – مدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية، والعضو زكريا حسان، بشأن مد خدمة الغاز الطبيعى إلى مدينة ساقلته- محافظة سوهاج، والعضو شعبان لطفى، بشأن مد خدمة الغاز الطبيعى إلى مدينة ساقلته- محافظة سوهاج، والعضو نجلاء العسيلى، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى (الحواتكة- بنى رافع- بنى عديات- كوم بوها) – مركز منفلوط- محافظة أسيوط.

كما تضمنت اقتراحات مقدمة بشأن تعديل نظام التعاقد على مرفق الغاز الطبيعى بمدينة حدائق العاصمة وتوحيد نظام التعاقد ليكون بنظام المشروع أسوة بباقى المدن الجديدة، ومن العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لسرعة إنهاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني حسين – مركز أسيوط – محافظة أسيوط، والعضو سناء السعيد، بشأن سرعة الانتهاء من مشروع خدمة الصرف الصحي لمدينة ساحل سليم – محافظة أسيوط، والعضو سعيد حسين سليمان، بشأن دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بمبلغ مالي لسداد الدفعة المقدمة لضمان البدء الفوري في مشروعاتها، وحمادة سليمان، بشأن ادراج الوحدات المحلية (منشأة الجمال والمظاطلى والعزيزية) ضمن خطة مشروع الصرف الصحي مع استكمال باقي قرى مركز طامية وسنورس سنهور- محافظة الفيوم، والعضو محمد الدامي، بشأن سرعة الانتهاء من إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية – مركز الدلنجات – محافظة البحيرة.

كما تضمنت الاقتراحات بشأن التوسع في إدخال خدمات الصرف الصحي للقري المحرومة مع سرعة استكمال باقي المشروعات المتوقفة على أن يتم إعطائها أولوية أولي – محافظة قنا، ومن العضو محمد عبد الله زين الدين، بشأن دعم وتوريد مستشفى ادكو بجهاز رنين مغناطيسي MRI – محافظة البحيرة، والعضو أحمد على إبراهيم، بشأن استغلال مبنى حي المرج القديم ليكون مبنى عيادات تأمين صحي لاستيعاب الكثافة السكانية- محافظة القاهرة، والعضو محمد الدامي، بشأن إقامة مبنى جديد على مساحة 900م2 بمستشفى الدلنجات المركزي بدلاً من مبنيين تم هدمهما وإنشاء وحدة قسطرة قلبية وبنك دم ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة- محافظة البحيرة، والعضو حازم حمادي، بشأن عودة مستشفى الصدر بسوهاج إلى مقرها الأساسي، وإعادة تشغيل مستشفى جزيرة شندويل المركزي- محافظة سوهاج، والعضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء قسم رعاية أطفال بمستشفى النيل للتأمين الصحي - مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، والعضو إيمان خضر، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لشراء جهاز المعجل الخطى لعلاج مرض الأورام والطب النووي بجامعة الزقازيق- محافظة الشرقية.

وتضمنت اقتراحات من: العضو محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى ادكو المركزي بمحافظة البحيرة، والعضو تامر عبد القادر، بشأن إنشاء معهد أزهري بقرية الموشية بمركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد، والعضو سناء السعيد، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقابر بقرية الخوالد بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، والعضو أحمد الشناوي، بشأن تطوير وتحديث مكتب بريد قرية نزلة باقور – مركز أبو تيج – محافظة أسيوط، والعضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء مكتب بريد بمنطقة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والعضو ياسر الهواري، بشأن الموافقة على إنشاء مكتب بريد بقرية المساعيد الغربية بنجع أبو هلالي مركز جرجا محافظة سوهاج بالأرض المتبرع بها من الأهالي والجهود الذاتية، والعضو طارق عيسى، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية أبو شوشة مركز أبو تشت لإنشاء مكتب بريد – محافظة قنا، والعضو عيد حماد، بشأن إنشاء مكتب شئون اجتماعية بالحكر البحري ومنطقة الهدي بحي التبين – محافظة القاهرة.