كيف تحوّلين كل جزء من وليمة عيد الأضحى 2026.. حليفًا للياقتكِ البدنية؟

كيف تحوّلين كل جزء من وليمة عيد الأضحى 2026.. حليفًا للياقتكِ البدنية؟

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

الرئيسية أخبار مصرية

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة ثقيفية حول "ترشيد الاستهلاك" في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة ثقيفية حول "ترشيد الاستهلاك" في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة ثقيفية حول "ترشيد الاستهلاك" في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:24 مساءً -  

في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة دمياط، وتعزيز الوعي الوطني والمجتمعي بقضايا التنمية والاستدامة، نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد مسؤولية وطنية»، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وذلك برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 

وفي كلمته، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة لا يقتصر على استحضار أمجاد وبطولات أبناء دمياط عبر تاريخهم الوطني المشرف، بل يمتد ليعكس روح المسؤولية تجاه قضايا الحاضر وتحديات المستقبل، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها.

 

وأوضح أن المياه والطاقة تمثلان دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ترسيخ ثقافة الوعي الاستهلاكي أصبح واجبًا وطنيًا يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع. وأضاف أن السلوك الرشيد في استخدام الموارد يعبر عن وعي حقيقي بقيمة مقدرات الدولة، ويسهم في دعم خطط التنمية وحماية حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وأمانًا.

 

45e76ecd-08f8-49c9-83f8-a82d11ded205

 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن العلاقة بين المياه والطاقة علاقة تكاملية وثيقة، حيث يسهم خفض استهلاك المياه في تقليل الطاقة المستخدمة في عمليات الضخ والمعالجة والتشغيل، مؤكدةً أن تحقيق الاستدامة يعتمد على وعي المواطنين والسلوكيات اليومية الرشيدة، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب الحديثة في إدارة الموارد.

 

كما حذّرت من خطورة الإسراف في استهلاك المياه والطاقة، لما يمثله من استنزاف مباشر للموارد الطبيعية وعبء متزايد على الاقتصاد الوطني، مؤكدةً أهمية نشر ثقافة الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

 

وشهدت الندوة عرضًا توعويًا متكاملًا تناول أبرز آليات ترشيد الاستهلاك وأفضل الممارسات اليومية داخل المنازل والمؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفاقد.

 

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن ترشيد الاستهلاك مسؤولية جماعية، تسهم في الحفاظ على موارد الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

 

 

19edf564-3ea1-4a6b-94a5-566a7c380125

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

القومى لتنظيم الاتصالات: لا قطع للإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة

أخبار ذات صلة

0 تعليق