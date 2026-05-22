السفارة البلجيكية تهنئ الزمالك بالتتويج بدرع الدورى المصرى الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 12:30 صباحاً - أعربت سفارة بلجيكا في القاهرة عن تهنئتها لنادى الزمالك بعد تتويجه بلقب الدوري المصرى الممتاز، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تهانينا لأبطال الدوري المصري الممتاز الزمالك!"

منشور سفارة بلجيكا فى مصر

وأشارت السفارة إلى أن العلاقة بين بلجيكا والنادي تعود إلى جذور تاريخية، موضحة أن الزمالك تأسس عام 1911 على يد المحامي البلجيكي جورج ميرزباخ، وهو ما يبرز البعد التاريخي المشترك بين النادي والجانب البلجيكي.

وتأتي هذه التهنئة في ظل احتفالات جماهير الزمالك بتتويج الفريق باللقب، وسط حالة من التفاعل الكبير محليًا ودوليًا مع إنجاز النادي.