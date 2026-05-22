برشلونة يصعد لنهائي كأس الأبطال في ليلة تألق حمزة عبد الكريم

برشلونة يصعد لنهائي كأس الأبطال في ليلة تألق حمزة عبد الكريم

8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان

8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان

فى الجولة الأخيرة.. رونالدو يقود النصر لسحق ضمك برباعية والتتويج بلقب الدورى السعودى 2026

فى الجولة الأخيرة.. رونالدو يقود النصر لسحق ضمك برباعية والتتويج بلقب الدورى السعودى 2026

السفارة البلجيكية تهنئ الزمالك بالتتويج بدرع الدورى المصرى الممتاز

السفارة البلجيكية تهنئ الزمالك بالتتويج بدرع الدورى المصرى الممتاز

أخبار اليمن : منظمة الصحة تحذّر من "مأساة شديدة" بفلسطين

أخبار اليمن : منظمة الصحة تحذّر من "مأساة شديدة" بفلسطين

أخبار اليمن : 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة

أخبار اليمن : 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يكتب في ذكراها الـ36: الوحدة المُـنجَز العظيم

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يكتب في ذكراها الـ36: الوحدة المُـنجَز العظيم

الدوري اليمني: المكلا والشعب يواصلان الهيمنة

الدوري اليمني: المكلا والشعب يواصلان الهيمنة

الدولار يتراجع واليورو يستقر

الدولار يتراجع واليورو يستقر

تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبية

الرئيسية أخبار مصرية

فى الجولة الأخيرة.. رونالدو يقود النصر لسحق ضمك برباعية والتتويج بلقب الدورى السعودى 2026

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فى الجولة الأخيرة.. رونالدو يقود النصر لسحق ضمك برباعية والتتويج بلقب الدورى السعودى 2026

فى الجولة الأخيرة.. رونالدو يقود النصر لسحق ضمك برباعية والتتويج بلقب الدورى السعودى 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 12:30 صباحاً - توج نادى النصر السعودي بطلا لدوري المحترفين السعودي بعد تغلبه على منافسه ضمك بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

 

 

النصر ضد ضمك

نجح النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فى حسم لقب الدوري السعودي لصالحه.

 

افتتح ساديو ماني التسجيل برأسية رائعة، قبل أن يضيف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني بتسديدة قوية، فيما تكفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل الهدفين الثالث والرابع، في ليلة تاريخية عاشتها جماهير الفريق.

 

ويعد هذا التتويج تتويجًا لموسم قوي قدمه النصر تحت قيادة مدربه خورخي خيسوس، الذي قاد الفريق بثبات خلال المراحل الحاسمة، لينجح " العالمي " في إنهاء الموسم بطلاً لدوري السعودي.

 

 

حصد النصر اللقب السعودي بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 86 نقطة متفوقا على منافسه الهلال صاحب الوصافة برصيد 84 نقطة.

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

أخبار ذات صلة

0 تعليق