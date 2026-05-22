فى الجولة الأخيرة.. رونالدو يقود النصر لسحق ضمك برباعية والتتويج بلقب الدورى السعودى 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 12:30 صباحاً - توج نادى النصر السعودي بطلا لدوري المحترفين السعودي بعد تغلبه على منافسه ضمك بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

نجح النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فى حسم لقب الدوري السعودي لصالحه.

افتتح ساديو ماني التسجيل برأسية رائعة، قبل أن يضيف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني بتسديدة قوية، فيما تكفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل الهدفين الثالث والرابع، في ليلة تاريخية عاشتها جماهير الفريق.

ويعد هذا التتويج تتويجًا لموسم قوي قدمه النصر تحت قيادة مدربه خورخي خيسوس، الذي قاد الفريق بثبات خلال المراحل الحاسمة، لينجح " العالمي " في إنهاء الموسم بطلاً لدوري السعودي.

حصد النصر اللقب السعودي بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 86 نقطة متفوقا على منافسه الهلال صاحب الوصافة برصيد 84 نقطة.