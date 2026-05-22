مانشستر يونايتد يجدد عقده مع كاريك حتى 2028

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 04:24 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد عن استمرار المدرب مايكل كاريك في منصبه كمدرب رئيسي للفريق الأول الموسم المقبل، وذلك بعد توقيعه عقداً جديداً يمتد حتى صيف عام 2028.

كاريك مستمر مع مانشستر يونايتد

وكان كاريك قد عاد إلى النادي في يناير وتولى قيادة الفريق الأول، ونجح خلال فترة قصيرة في تحقيق نتائج مميزة، حيث فاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر، بعد تحقيق انتصارات بارزة على مانشستر سيتي وأرسنال في أول مباراتين له على رأس الجهاز الفني.

كما قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، محققاً 11 فوزاً من أصل 16 مباراة، وهو أفضل معدل نقاط للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد مسيرته مع النادي، يُعد كاريك أحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد في تاريخه الحديث، إذ خاض 464 مباراة بقميص الفريق، وتُوّج بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الرابطة، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وفي أول تعليق له بعد توقيع العقد، قال كاريك: "منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هنا قبل 20 عاماً، شعرت بسحر مانشستر يونايتد. إن تحمل مسؤولية قيادة هذا النادي يمنحني فخراً كبيراً."

وأضاف: "على مدار الأشهر الماضية أظهر اللاعبون قدرة على الالتزام والروح القتالية المطلوبة داخل النادي. والآن حان الوقت للمضي قدماً معاً بطموح واضح ورغبة في المنافسة على أكبر الألقاب."

ومن جانبه، قال مدير كرة القدم بالنادي إن كاريك استحق الاستمرار في منصبه بفضل النتائج الإيجابية التي حققها، مشيراً إلى أن عمله لم يقتصر على النتائج فقط، بل شمل أيضاً ترسيخ قيم النادي وتقاليده داخل الفريق.

وأضاف أن قيادة كاريك لعودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا تمثل إنجازاً مهماً، مؤكداً أنه نجح في بناء علاقة قوية مع اللاعبين وخلق ثقافة فوز داخل النادي.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي مانشستر يونايتد إلى تعزيز الاستقرار الفني ومواصلة بناء مشروع طويل الأمد للمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.