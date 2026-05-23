بـ 5.8 مليون جرعة.. الزراعة تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات والتصدي للإعلانات المضللة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 01:24 مساءً -  

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الماضي، وتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 5,840,800 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

 

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات  علاء فاروق،  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تواصل فرق التحصين الميدانية تواصل تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات.

 

 

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن، 3,135,575 رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي التحصينات ضد مرض حمى الوادي المتصدع 2,705,225 رأس، مشيرًا إلى استمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

 

 

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين بمختلف القرى والنجوع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

 

 

وأكد الأقنص أن الحملة القومية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يعزز من جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض.

 

 

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى الاستمرار في التعاون مع اللجان البيطرية والسماح بإجراء التحصينات الدورية وتسجيل البيانات، حفاظًا على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية ودعمًا لجهود الدولة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

 

 

وللاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، يرجى التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على رقم: 19561.

 

