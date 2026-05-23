الصحة تطلق 26 قافلة متنقلة بالميادين والمتنزهات لتأمين احتفالات عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 02:18 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 26 قافلة طبية متنقلة في الميادين والمتنزهات الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن استعداداتها الشاملة لتقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص قافلتين في محافظة القاهرة بمنطقتي حديقة الأزهر ومحطة مصر، وقافلتين في الإسكندرية بسان ستيفانو ومحطة مصر، بالإضافة إلى قافلة في شمال سيناء بميدان الرفاعي والساحة الشعبية بشارع 23 يوليو، وقافلة في أسوان بمحطة السكة الحديد وكورنيش النيل أمام حديقة فريال.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم توزيع قافلة متنقلة واحدة في المواقع الرئيسية بباقي المحافظات، شملت حديقة زد بارك بالجيزة، وأول شارع البحر بالغربية، والممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف، وحدائق القناطر الخيرية بالقليوبية، والساحة الشعبية بقويسنا بالمنوفية، وميدان الساعة بدمياط، وكورنيش النيل أمام مدرسة البنات بالأقصر.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى استمرار التغطية الطبية في عدة مواقع حيوية أخرى، منها دوران الاستاد بدمنهور بالبحيرة، ونادي البحر بقنا، وكورنيش النيل أمام ديوان عام المنيا، وحديقة صنعاء بكفر الشيخ، وحديقة الفردوس بأسيوط، بالإضافة إلى محيط نادي التعمير ونادي الشرطة بالوادي الجديد، وحديقة الغزالة بمطروح، والطريق الدائري بمحيط مسجد الدوحة بالإسماعيلية، وشاطئ العائلات 2 بالبحر الأحمر، ومحيط ديوان عام الدقهلية، والاستاد الرياضي بمدينة ناصر بسوهاج.