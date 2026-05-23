"هيئة البريد" تتخذ كافة الإجراءات لتسهيل عمليات صرف المستحقات المالية للمواطنين قبل عيد الأضحى

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة في الاستجابة لـ 108 شكوى خلال مايو الجاري بـ14 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 02:18 مساءً - داليا الباز: "استعدادات مكثفة لصرف المعاشات والمستحقات المالية للمواطنين.. من خلال منافذ البريد قبل عيد الأضحى"
 

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات صرف المعاشات، ومستحقات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المعاشات المحولة من هيئة التأمينات، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بما يضمن تسهيل عمليات الصرف وتقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

 

وأوضحت داليا الباز، أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد بجميع القطاعات التشغيلية، وعززت جاهزية منظومة العمل البشرية والتكنولوجية، لضمان انتظام عمليات صرف المستحقات المالية للمواطنين، بكفاءة عالية والحد من الكثافات والزحام، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال خلال الفترة الحالية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وأضافت داليا الباز أن عمليات صرف المستحقات تسير بشكل منتظم وبصورة جيدة بجميع المنافذ، بما يضمن الانتهاء من أعمال الصرف قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة والحالات المحولة من هيئة التأمينات اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، بإجمالي مبالغ مالية تُقدَّر بنحو مليار ونصف جنيه، وتيسيرًا على أصحاب المعاشات، سيبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ٢٣ مايو، بإجمالي مبالغ تُقدَّر بنحو 10 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى صرف المرتبات ومستحقات تكافل وكرامة والحوالات المالية بمختلف أنواعها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن.

 

 

هذا وأصدرت داليا الباز، توجيهات لجميع قيادات الهيئة، بضرورة التنسيق المستمر بين القطاعات المختلفة بالهيئة، وتكثيف المتابعة الميدانية ومتابعة انتظام حركة سير العمل، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم والاستماع لشكاوى المواطنين إن وجدت، بما يضمن انسيابية عمليات الصرف وتقديم الخدمات بكل كفاءة، مؤكدة حرص الهيئة الكامل على تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات، خاصة كبار السن من أصحاب المعاشات، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة، مشددة على أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الوطني والمجتمعي باعتبارها أحد أهم منافذ تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، مع مواصلة تطوير خدمات الهيئة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

