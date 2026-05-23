القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية بالمركز العالمى لتدريب وتنمية رياضة الفروسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الرياضية وفقاً لأحدث الأسس والمعايير العالمية والإرتقاء  بمستوى رياضة الفروسية بما يؤهل الفرسان للمشاركة فى مختلف المسابقات المحلية والدولية  نظمت القوات المسلحة الدورة التدريبيةالأولى (Enique behavior)بالمركز العالمى لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادى " كيان سيتى" بالأكاديمية العسكرية المصرية، بمشاركة الدكتور أنجيلو تيلاتين مدرب الفروسية الأمريكى، والتى تستمر فى الفترة من  19 وحتى 25 مايو الجارى بحضور العقيد  نيلتون جوميز رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية"السيزم" وعدد من الفرسان من مصر ودول العالم.

 

وتضمنت الدورة عدداً من المحاور الهامةأبرزها سلوك الخيول والمناهج العلمية لتدريبها وتحسين صحتها وأدائها.

 

  الجدير بالذكر أن نادى" كيان سيتى" بالأكاديمية العسكرية المصرية قد تم إجازته كمركز دولى معتمد من المجلس الدولى للرياضة العسكرية وذلك أثناء إفتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية. 

 

يأتي ذلك تأكيداً على ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لإعداد نخبة من الفرسان التى تسهم فى رفع راية الوطن عالية خفاقة فى مختلف مسابقات الفروسية المحلية والعالمية.

سعد محمود

الكاتب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

