أمريكا تطلب عزل منتخب الكونغو الديمقراطية 21 يوماً بسبب فيروس إيبولا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 04:24 مساءً - أكد أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026، أن منتخب الكونغو الديمقراطية يحتاج إلى العزل لمدة 21 يومًا، بسبب تفشي فيروس "إيبولا".

ويخوض منتخب الكونغو منافسات المونديال ضمن المجموعة الحادية عشرة، التي تضم منتخبات منتخب البرتغال ومنتخب أوزبكستان ومنتخب كولومبيا.

منظمة الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع يُمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات بُعد دولي، فيما أكدت الولايات المتحدة منع دخول جميع الرعايا الأجانب الذين تواجدوا فى الكونغو وأوغندا وجنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ويستمر الحظر لمدة 30 يومًا.

أمريكا تطلب عزل الكونغو الديمقراطية

وقال جولياني عبر شبكة "espn" العالمية، إن الولايات المتحدة أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمنتخب الكونغولي وحكومة الكونغو بضرورة التزام الفريق بعزلة صحية في بلجيكا، حيث يتدرب حاليًا وسيلعب مباراتين وديتين.

وأضاف المدير التنفيذي، ضمن فريق عمل تنظيم المونديال بأن: "لقد أوضحنا للكونغو ضرورة الحفاظ على سلامة فترة العزلة، لمدة 21 يومًا، قبل السماح لهم بالقدوم إلى هيوستن في 11 يونيو".

وواصل: "كما أوضحنا لحكومة الكونغو ضرورة الحفاظ على هذه الفقاعة وإلا سيخاطرون بعدم قدرتهم على السفر إلى الولايات المتحدة، أعتقد أنه لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحًا من ذلك".

ونوه جولياني بأن الولايات المتحدة تأخذ صحة وسلامة كأس العالم على محمل الجد، موضحًا: "نريد التأكد من عدم وجود أي شيء سيدخل أو يقترب من حدودنا هنا في هذا الشأن".

وأشار التقرير إلى أن جميع لاعبي منتخب الكونغو ومدربهم الفرنسي، سيباستيان دي سابر، يقيمون خارج البلاد، حيث يلعب معظم اللاعبين في فرنسا. وقد غادر بعض أعضاء الجهاز الفني، البلاد، هذا الأسبوع.

واستطرد جولياني: "إذا كان هناك أشخاص آخرون سيأتون، فيجب أن يكون لديهم فقاعة منفصلة عن ذلك الفريق، إذا انتهى بهم الأمر بالقدوم، وظهرت على أي منهم أعراض المرض، فإنهم يخاطرون بقدرة الفريق بأكمله على الحضور والمنافسة في المونديال".

وشدد: "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تمتلك موظفون في أوروبا يراقبون طبيبين أمريكيين يخضعان للحجر الصحي، وذلك بعد تعرضهما لفيروس إيبولا، ونحن نناقش ما إذا كان ينبغي إرسال موظفين إلى بلجيكا للاطمئنان على بعثة الكونغو".

من جانبها، أكدت الكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، تفشي نوع نادر من فيروس إيبولا يُعرف باسم "بونديبوجيو"، ويُعتقد أنه تسبب في وفاة أكثر من 130 شخصًا إضافة إلى 600 حالة مشتبه بها.

من المقرر أن يلعب منتخب الكونغو مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم ضد الدنمارك بدولة بلجيكا، في 3 يونيو، وضد تشيلي في جنوب إسبانيا في 9 يونيو.