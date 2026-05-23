وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السعودي والإيراني مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وجهود خفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 05:18 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم السبت، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وشهد الاتصال تبادلا للرؤى حول مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والمساعي الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، حيث أكد الوزيران على ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي، مؤكدين أن تغليب لغة الحوار واللجوء إلى مسار التفاوض يمثل الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وذلك لضمان حفظ أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

ومن ناحية أخرى، جرى تواصل بين عبد العاطي واعباس عراقجي وزير خارجية إيران، مساء أمس الجمعة، وذلك في إطار متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

واطلع وزير الخارجية الإيراني، عبد العاطي على آخر مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بجهود الوسطاء، والجهود المبذولة للتوصل لتفاهمات توافقية بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد عبد العاطي أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي، مشددا على ضرورة التوصل إلى اختراق يسهم في خفض حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، بما يجنب الإقليم مخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.