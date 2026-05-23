السياحة تشكل لجنة عليا للاستعداد لكسوف الشمس الكلي بالأقصر في 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 05:18 مساءً - أصدر وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسته للإعداد والتنظيم لاستقبال ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والمقرر حدوثها بمحافظة الأقصر يوم 2 أغسطس 2027، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال الوفود السياحية المهتمة بمتابعة الحدث الفلكي الاستثنائي.

وتختص اللجنة بالتجهيز لتنظيم الفعاليات المصاحبة للكسوف، إلى جانب بحث سبل تقديم التيسيرات اللازمة لاستيعاب التدفقات السياحية المتوقعة، بما يضمن انسيابية الحركة وتجنب التكدسات في مناطق الرصد الرئيسية.

وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، ووزارة الطيران المدني، ووزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلي غرف السياحة والمنشآت الفندقية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها من أفضل دول العالم لمشاهدة الكسوف الكلي، حيث تصل مدة المشاهدة في بعض المناطق إلى نحو 6 دقائق، ما يعزز فرص الترويج السياحي لمصر كوجهة عالمية لمتابعة الظواهر الفلكية النادرة.