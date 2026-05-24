"الحج والعمرة" السعودية : أكثر من 3.4 ملايين قراءة لبطاقة "نسك" خلال موسم الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 11:18 صباحاً - كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن تسجيل أكثر من 3.4 ملايين عملية قراءة لبطاقات " نسك " خلال موسم الحج، وذلك ضمن منظومة تشغيلية وتقنية تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ماذا قالت الوزارة عن نتائج موسم الحج الحالية؟

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - أن هذه المؤشرات تأتي ضمن نتائج الفترة من 1 ذي القعدة حتى 6 ذي الحجة 1447هـ، في إطار جهودها المستمرة لرفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الحجاج عبر حلول رقمية وميدانية متكاملة.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 80 ألف جولة رقابية لمتابعة جاهزية الخدمات والتأكد من التزام مقدميها بالمعايير المعتمدة، بما يسهم في ضمان انسيابية الأداء ورفع مستوى الجودة في مختلف المواقع.