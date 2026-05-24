إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا .. أبرز البنود فى اتفاق إيران المحتمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 12:30 مساءً - قالت شبكة CNN الأمريكية، إنه وفقاً للنسخ الأخيرة من مذكرة التفاهم التي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب على وشك إتمامها، ستنهي الأعمال العدائية مع إيران، مع إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأشارت الشبكة، إلى أن الاتفاق ينص على الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة حالياً في بنوك خارج إيران.

كما سيبدأ عداداً زمنياً لا يقل عن 30 يوماً لاستئناف المفاوضات الرامية إلى حل النقاط العالقة المتبقية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مصير مخزون طهران من اليورانيوم شبه القابل للاستخدام في الأسلحة النووية.

وقال ترامب إن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الترتيب، وأن بعض جوانب المذكرة قابلة للتغيير.

نفى إيرانى لـ "مزاعم" فتح مضيق هرمز

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية، أن مزاعم ترامب بشأن إعادة فتح مضيق هرمز "غير صحيحة" و"لا تتوافق مع الواقع".

أفادت مصادر إعلامية، بأن "إيران وافقت على السماح بعودة عدد السفن العابرة إلى مستويات ما قبل الحرب، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال 'المرور الحر' كما كان قبل الحرب".

اتفاق على مرحلتين

ونقلت CNN عن مصدر إقليمي مطلع على المفاوضات قوله، إنه من المتوقع أن يتم اتفاق وقف الحرب على مرحلتين. في المرحلة الأولى، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز إلى وضعه قبل الحرب، مع ضمان أمن الملاحة في المنطقة، وستقدم ضمانات بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية، بحسب المصدر. كما سيُسمح لإيران باستئناف بيع الوقود والنفط.

وأضاف المصدر، أن المرحلة الثانية، التي ستستغرق من 30 إلى 60 يومًا، ستركز على مفاوضات تفصيلية حول الملف النووي وقضايا أخرى أوسع نطاقًا.