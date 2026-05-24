وزارة الشؤون الإسلامية : أكثر من 200 ألف اتصال عبر الهاتف المجاني للرد علي استفسارات الحجاج حول أداء المناسك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 12:30 مساءً - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عبر الهاتف المجاني الموحد (8002451000)، أكثر من (200,000) اتصال منذ بداية موسم الحج وحتى تاريخ 7 / 12 / 1447هـ، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن للإجابة عن استفساراتهم الشرعية المتعلقة بأداء المناسك، وتقديم التوجيه والإرشاد وفق منهج الوسطية والاعتدال.

ويعمل على خدمة الهاتف المجاني أكثر من (200) داعية مؤهل، إلى جانب (30) مترجمًا فوريًا يقدمون خدماتهم بـ(14) لغة عالمية تشمل: العربية، والإنجليزية، والإندونيسية، والأردية، والروسية، والصينية، والفرنسية، والهوسا، والبنغالية، والتركية، والأمهرية، والهندية، والفلبينية، والفارسية، حيث يعملون من مختلف مناطق المملكة للإجابة على أسئلة الحجاج واستفساراتهم الشرعية على مدار الساعة، بما يسهم في تمكينهم من أداء مناسكهم على بصيرة وطمأنينة، ويعزز وصول الرسالة التوعوية إلى مختلف الجنسيات والثقافات.

ويُعد الهاتف المجاني أحد أبرز الخدمات التوعوية التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج، إذ يتيح للحجاج التواصل المباشر مع الدعاة والمختصين دون الحاجة للحضور الميداني، الأمر الذي يسهم في سرعة تقديم الإجابات الشرعية، ورفع مستوى الوعي الديني بين ضيوف الرحمن، مستفيدًا من الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الحجاج.

وأوضحت الوزارة أن المستهدف خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، هو الوصول إلى أكثر من (1,000,000) مستفيد عبر الهاتف المجاني، في ظل التوسع المستمر في الخدمات التوعوية، ورفع جاهزية فرق العمل من الدعاة والمترجمين؛ لمواكبة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه الجهود بإشراف ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في تسخير جميع الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير الخدمات التوعوية والإرشادية التي تعينهم على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بما يعكس ما توليه المملكة من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن، وحرصها المستمر على تطوير الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بجودتها، ضمن منظومة متكاملة لخدمة الحجاج والعناية بهم في مختلف المجالات.