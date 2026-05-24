الهيئة العربية للتصنيع تعزز مجالات التعاون المصري الفرنسي.. ومباحثات مع الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة لفتح آفاق جديدة من الاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 01:24 مساءً -

انطلاقا من دورها الهام في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وجذب الاستثمارات للسوق المصري في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة, قام اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعقد مباحثات هامة مع الأستاذ عماد السنباطي رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة وبمشاركة ممثلي لجنة الصناعة في الغرفة الفرنسية برئاسة المهندس أحمد العصار.

خلال الزيارة تم بحث عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والقدرات التصنيعية لدي الجانبين , والفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة المختلفة وتبادل الخبرات والـتأكيد علي رؤية الهيئة العربية للتصنيع التي تنتهجها لزيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة , فضلا عن التحديث والتطور التكنولوجي المستمر لآليات التصنيع تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.

كما تناولت المباحثات, بحث عقد الشراكات, بالاستفادة من الامكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الفرنسية من خبرات في مجال الصناعات المختلفة ومنها الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل والطاقة المتجددة والبنية التحتية ومجالات التصنيع المتعددة.

في هذا الصدد، أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار والشراكة مع كبرى الشركات الفرنسية في مجالات صناعية جديدة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية وتلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وأسعار تنافسية وفتح منافذ تصديرية جديدة .