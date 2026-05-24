وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الموريتاني لتطوير أطر التعاون الثنائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 01:24 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم الأحد لعقد جلسة مباحثات تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتشاور حول مستجدات الاوضاع الإقليمية.

نقل وزير الخارجية تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مجددا التأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

ومن جانبه، نقل الوزير الموريتاني تحيات فخامة الرئيس الغزواني إلى السيد رئيس الجمهورية، وقام بتسليم رسالة خطية موجهة إلى السيد الرئيس من أخيه الرئيس الموريتاني.

وأشاد الوزير الموريتاني بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المستمر والدعم المتبادل في المحافل الدبلوماسية والإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات شهدت توافقا حول ضرورة دفع مسارات التعاون المختلفة وفى مقدمتها التعاون فى المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين وخاصة فى قطاعات الطاقة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات، وأن الوزيرين أكدا على الأهمية الاستراتيجية لانتظام دورية انعقاد اللجنة المشتركة، والبناء على النجاح الذي حققته الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري، واعرب الوزيران عن تطلعهما باستضافة القاهرة للدورة الثالثة للجنة المشتركة قريبا.

وفي إطار الدفع بالمشروعات التنموية، أشاد الجانبان بالخطوات التنفيذية لتجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع شبكة ترامواي نواكشوط بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، حيث أبرز الوزير عبد العاطي القدرات الكبيرة للشركات الوطنية المصرية في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية والمشهود لها بالكفاءة إقليميا. كما تطرقت المباحثات إلى الرغبة المشتركة في إطلاق مسار تعاون استراتيجي في القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي للبلدين.

واضاف المتحدث الرسمى أنه على الصعيد الإقليمي، استحوذت التطورات في منطقة الشرق الأوسط على حيز كبير من المباحثات، حيث استعرض الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري إزاء الأزمات الراهنة، وفى مقدمتها التطورات الهامة ازاء المسار التفاوضي الامريكى - الايرانى، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع ان تسفر المفاوضات عن اتفاق مستدام يراعى شواغل جميع الأطراف وانهاء الحرب.

كما امتدت المشاورات لتشمل التحديات الأمنية والسياسية في القارة الأفريقية، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، حيث أكد الوزيران على أهمية تضافر الجهود العربية والأفريقية لبلورة حلول مستدامة للأزمات القائمة، ودعم مساعي التسوية السلمية، بما يعزز من قدرة دول القارة على مواجهة التحديات المشتركة ومكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.