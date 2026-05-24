القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 03:30 مساءً - بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة إلى السيـد الرئيـس/ عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هــ جاء فيها :-

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على سيادتكم وعلى مصر وشعبها العظيم متمنياً لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون أماناتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى .

ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية المباركة ، التى تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون إستعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التى يحملون أماناتها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والدفاع عن قدسية أراضيه ، متمسكين بالمبادئ والقيم الأصيلة التى تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة .

داعين الله أن يحفظكم للوطن ويسدد على طريق الحق خطاكم .،

وكل عام وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .