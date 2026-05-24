حسام عبد المجيد يؤجل حسم مستقبله انتظارا لكأس العالم

ماذا نأكل لنحصل على بشرة مثل Hailey Bieber؟.. طبيب جلدية يكشف الأسرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 03:30 مساءً - يترقب حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك الفترة المقبلة قبل حسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، في ظل تركيز اللاعب على الظهور بشكل قوي خلال بطولة كأس العالم المقبلة، أملاً في رفع أسهمه الفنية وتسويق نفسه بصورة أفضل على المستوى الأوروبي.

 

 

ويعيش حسام عبد المجيد حالة من التركيز الشديد خلال الوقت الحالي، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية داخل الزمالك، ونجح في تقديم مستويات مميزة جعلته محل متابعة من عدة أندية خارجية، إلا أن اللاعب يفضل تأجيل أي خطوة تخص مستقبله لحين الانتهاء من المشاركة الدولية المنتظرة.

 

ويرى مدافع الزمالك أن المشاركة في بطولة بحجم كأس العالم قد تمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرته، خاصة حال ظهوره بمستوى قوي أمام مدارس كروية مختلفة، وهو ما قد يمنحه فرصًا أكبر لاختيار الخطوة الأنسب لمسيرته الاحترافية.

 

الزمالك يتمسك باستمرار حسام عبد المجيد

وفي الوقت نفسه، يتمسك الجهاز الفني للزمالك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، باعتباره أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي، خاصة مع صغر سنه وتطوره الواضح خلال الموسم الأخير.

 

ومن المنتظر أن تشهد الفترة بعد كأس العالم جلسات بين اللاعب وإدارة الزمالك لحسم العديد من الملفات الخاصة بمستقبله، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

