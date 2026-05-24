رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي إلكتريك" لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 03:30 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي الكتريك"، لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة، واستثماراتها في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الشركة.

 

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، دعم الحكومة لقطاع الصناعة، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد، والاعتماد عليه فى تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية، هذا فضلا عن دوره التنموى والاجتماعى، لافتا إلى جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات الحيوية، تلبية للاحتياجات المحلية، وبما يسهم في استهداف المزيد من الأسواق العالمية للتصدير، تعزيزاً لتنافسية المنتجات المصرية، منوها إلى الاستمرار فى تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية باعتبارها شريكا أساسيا فى هذا الصدد.

 

وخلال اللقاء، أشار المهندس أحمد السويدي إلى أن الدولة المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى العديد من القطاعات والمجالات، ولدينا حالياً فرص كبيرة فى قطاعي الصناعة، والسياحة، فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات، وعلينا تعظيم الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية تحقيقاً لمزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.

 

واستعرض المهندس أحمد السويدي، موقف عدد من المشروعات الصناعية والاستثمارية فى العديد من القطاعات، المنفذة من خلال الشركة، مشيراً إلى الخطط المستقبلية للشركة وما تتضمنه من التوسع فى العديد من القطاعات، وضخ مزيد من الاستثمارات، وخاصة فى قطاع صناعة السيارات بوجه عام، والكهربائية منها بوجه خاص.

 

كما تناول المهندس أحمد السويدي، أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مشيراً إلى ما يتم العمل عليه حالياً لجذب مزيد من المستثمرين الصناعيين، لهذه المنطقة الواعدة، مطالباً بزيادة حجم الأراضي المخصصة له فى منطقة المثلث الذهبي، بالنظر إلى ما يتم استثماره في البنية الأساسية، والمتوقع جذبه من المستثمرين الصناعيين.

 

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة، جهود التوسع فى قطاع صناعة السيارات، حيث أشاروا إلى أنه سيتم تصنيع سيارات جديدة فى مصر، بالتعاون مع مصنعين عالميين، وأن المصنع التابع لـ"عز- السويدي" تصل قدراته الإنتاجية إلى نحو 80 ألف سيارة جديدة، وهو الذي من شأنه تلبية الاحتياجات المحلية، وزيادة حجم التصدير من خلال هذا المصنع باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.

 

كما استعرض "السويدي" موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها سواء في مدينة برج العرب، أو في الصعيد، وكذا المستهدف تنفيذه في مناطق صناعية حديثة.

