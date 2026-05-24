وزير الزراعة يسلم شهادات التخرج لـ 18 مبعوثا من 11 دولة أفريقية وآسيوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 03:30 مساءً - شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل ختام وتوزيع الشهادات على المبعوثين الخريجين من البرنامجين التدريبيين الدوليين، التي استمرت على مدار 60 يوماً تحت عنوان: "المكافحة المتكاملة للآفات"، و"تمكين المرأة الريفية"، بمشاركة 18 متدرباً يمثلون 11 دولة من قارتي أفريقيا وآسيا.

 

تأتي هذه البرامج لتعكس دور مصر الريادي والمستمر في نقل الخبرات وبناء القدرات البشرية للأشقاء، حيث ضمت الدفعة خريجين من دول: الصومال، وبنجلاديش، وتوجو، وبوركينا فاسو، وجيبوتي، وزامبيا، وغينيا، وماليزيا، ومدغشقر، ونيبال، ونيجيريا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفني بوزارة الخارجية المصرية.

 

وأكد وزير الزراعة، خلال حفل التخرج، الذي جاء بحضور المهندس مصطفى الصياد،  نائب وزير الزراعة، على التزام الدولة المصرية الكامل بدعم عمقها الأفريقي والآسيوي عبر تفعيل شراكات حقيقية ومستدامة، لافتا إلى إن نقل الخبرات والابتكارات الزراعية المصرية إلى كوادر قارتي أفريقيا وآسيا، هو واجب استراتيجي تلتزم به مصر لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي وتنمية المجتمعات الريفية في الدول الشقيقة والصديقة.

 

وأضاف الوزير أن برنامجي: "المكافحة المتكاملة للآفات" و"تمكين المرأة الريفية" يلمسان بشكل مباشر التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي العالمي، لاسيما قضايا التغيرات المناخية وسلامة الغذاء والتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها ركيزة التنمية الريفية المستدامة.

 

ووجه فاروق التهنئة للمتدربين، ودعاهم ليكونوا سفراء للخبرة المصرية في بلادهم، وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات لتطوير قطاعاتهم الزراعية المحلية.

 

ومن جانبه قال الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن البرامج التدريبية، قد شهدت مصفوفة متكاملة من التدريب المكثف جمعت بين المحاضرات النظرية والزيارات الميدانية والتطبيقية في 7 محافظات مصرية: الجيزة، الإسماعيلية، الفيوم، القليوبية، كفر الشيخ، الإسكندرية، ومطروح.

 

وأوضح أن برنامج المكافحة المتكاملة للآفات، ركز في شقه النظري على التغيرات المناخية وتأثيرها على انتشار الآفات، وأمراض النباتات، والاستخدام الآمن للمبيدات، والزراعة العضوية وسلامة الغذاء، لافتا إلى ان الجانب العملي زيارات ميدانية حيوية للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، ومعهد وقاية النباتات، ومحطة بحوث سينجينتا بالقليوبية، ومشروع شباب الخريجين بالإسكندرية، ومركز بحوث الأرز بكفر الشيخ لمواكبة أحدث الآليات التطبيقية.

 

وأضاف أن برنامج تمكين المرأة الريفية، تناول الجانب النظري منه آليات التمكين الاقتصادي، والنوع الاجتماعي، ودور جهاز تنمية المشروعات، ومؤسسات المجتمع المدني في تمويل وعمل دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه تم في ذات الاطار تنظيم زيارات ميدانية لقرية تونس لصناعة الفخار بالفيوم، وجمعية سيدات أعمال المستقبل بكفر الشيخ، ومجمع المصانع بالمحلة الكبرى بالغربية، ومشروعات المرأة البدوية بمركز التنمية المستدامة بمطروح.

 

وأوضح البرامج التدريبية، تضمنت تنظيم جولات سياحية موسعة للمبعوثين شملت أهرامات الجيزة، وقلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية، ومجمع الأديان، لإلقاء الضوء على مكانة مصر التاريخية والأثرية على مر العصور.

 

وفي نهاية الحفل، أعرب المتدربون عن بالغ تقديرهم لمصر ووزارة الزراعة، مشيدين بالمستوى الفني العالي للبرامج التي لبت تطلعاتهم واحتياجاتهم التدريبية، وبما تملكه مصر من خبرات وقدرات مؤسسية هائلة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة، وتنمية الثروات الحيوانية والسمكية، وتمكين المجتمعات المحلية

 

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

