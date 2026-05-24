مشاجرة بسبب السرعة تنتهي بإصابة شاب وضبط المتهم بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 04:24 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدى على شقيقه باستخدام آلة حادة بالدقهلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تبلغ لمركز شرطة الجمالية بالدقهلية من شقيق القائم على النشر "مصاب بجرح قطعى"، وآخر، بتضررهما من عامل، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى عليهما باستخدام "قطعة زجاج"، حال مطالبتهما له بتهدئة السرعة بالدراجة النارية قيادته، مما أدى لحدوث إصابة الأول.

تمكنت قوات الأمن، من ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعد ى بإلقائها بأحد الأراضى الزراعية.