وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية في السعودية.. ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات

وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية في السعودية.. ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات

من منجم السكري.. وزير البترول يعلن إطلاق منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة سبتمبر المقبل

من منجم السكري.. وزير البترول يعلن إطلاق منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة سبتمبر المقبل

مشاجرة بسبب السرعة تنتهي بإصابة شاب وضبط المتهم بالدقهلية

مشاجرة بسبب السرعة تنتهي بإصابة شاب وضبط المتهم بالدقهلية

ماذا نأكل لنحصل على بشرة مثل Hailey Bieber؟.. طبيب جلدية يكشف الأسرار

ماذا نأكل لنحصل على بشرة مثل Hailey Bieber؟.. طبيب جلدية يكشف الأسرار

وزير الزراعة يسلم شهادات التخرج لـ 18 مبعوثا من 11 دولة أفريقية وآسيوية

وزير الزراعة يسلم شهادات التخرج لـ 18 مبعوثا من 11 دولة أفريقية وآسيوية

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي إلكتريك" لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي إلكتريك" لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة

وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية يدينون إقدام ما يسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في القدس المحتلة

وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية يدينون إقدام ما يسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في القدس المحتلة

حسام عبد المجيد يؤجل حسم مستقبله انتظارا لكأس العالم

حسام عبد المجيد يؤجل حسم مستقبله انتظارا لكأس العالم

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية في السعودية.. ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية في السعودية.. ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات

وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية في السعودية.. ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 04:24 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع قيادات وأعضاء البعثة الطبية المصرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين.

 

ووجه الوزير خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة للحالة الصحية للحجاج، خاصة خلال أدائهم المناسك في مشعري «منى وعرفات»، مع ضرورة التواجد المستمر والتدخل السريع في أي حالات طارئة، بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية السعودية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية كثفت جهودها الوقائية والتوعوية، حيث نفذت 1869 ندوة توعوية للحجاج، إلى جانب 42 زيارة تفقدية لأماكن إقامتهم وتجمعاتهم للتأكد من الالتزام بالإرشادات الصحية وتقديم الدعم اللازم.

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى اكتمال التجهيزات اللوجستية والدوائية للبعثة، حيث تم توفير 8 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، مدعومة بـ28 عيادة تخصصية مجهزة بالكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لخدمة ما يقرب من 80 ألف حاج مصري.

 

وأكد أن العيادات الطبية قدمت خدماتها بكفاءة عالية، حيث تجاوز إجمالي التردد عليها 20 ألف حالة، تلقى خلالها الحجاج الفحوصات والأدوية والرعاية الصحية اللازمة، مع استقرار عام في الحالة الصحية للبعثة المصرية.

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار التنسيق الكامل والتعاون المثمر مع الجانب السعودي، لضمان سلامة الحجاج المصريين وتوفير كل سبل الرعاية الطبية حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى المبارك

أخبار ذات صلة

0 تعليق