الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية والسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 05:18 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 159 لسنة 2025 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم ال تى دى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية.

كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 162 لسنة 2025 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.