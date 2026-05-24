وزير الخارجية يستقبل نظيره القُمري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 07:24 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد مباي وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة يوم الأحد ٢٤ مايو، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير عبد العاطي تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، معرباً عن الاعتزاز بالزيارة التي قام بها الرئيس القمري إلى مصر العام الماضي، والتي دشنت مرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، ومثمناً انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين باعتبارها محطة مهمة لترسيخ الأطر المؤسسية للتعاون الثنائي وفتح آفاق أرحب للشراكة في مختلف المجالات.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جزر القمر

كما أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جزر القمر وتعزيز الانخراط في تنفيذ مشروعات خطة “جزر القمر بازغة ٢٠٣٠”، مشدداً على التزام الشركات المصرية بنقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات الوطنية القمرية ومواصلة البناء على النماذج الاستثمارية المصرية الناجحة بما يسهم في تشجيع مزيد من الشركات المصرية على الانخراط في السوق القمرية لاسيما في ظل اهتمام الشركات المصرية باستكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والثروة السمكية، بما يسهم في استشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري تحت مظلة تجمع الكوميسا، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين

وفي إطار دعم بناء القدرات، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تقديم الدعم اللازم لبناء وتأهيل الكوادر القمرية في مختلف المجالات ذات الأولوية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف من خلال إتاحة منح تعليمية مقدمة للطلاب القمريين، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن المعهد الدبلوماسي المصري من خلال تنظيم الدورات التدريبية وتأهيل الكوادر الدبلوماسية. كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف لاسيما في إطار تجمع الساحل والصحراء بما يعزز الاستقرار والتنمية في القارة.

استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين

في ذات السياق، اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في إطار الاتحاد الأفريقي، وتم استعراض التحضيرات الجارية لانعقاد قمة منتصف العام التنسيقية ومنتدى العلمين أفريقيا الشهر المقبل. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وشرق الكونجو والسودان، مؤكدين على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

ومن جانبه، نقل وزير خارجية جزر القمر تحيات فخامة الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، معرباً عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متنامٍ خلال الفترة الأخيرة، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لجزر القمر في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التعليم وبناء القدرات والتنمية.