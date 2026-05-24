رئيس الوزراء يلتقي نظيره اليمني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 08:18 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شائع محسن الزندانى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية، بحضور السفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وخلال اللقاء، عبر رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه وسعادته بلقاء الدكتور شائع محسن الزندانى والوفد المرافق لسيادته، في زيارته الحالية للقاهرة، معربًا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي مع الجانب اليمني خلال الفترة القادمة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية، والمتمثل في دعم مصر للحكومة للشرعية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم اليمن في كافة المحافل الدولية.

كما تطرق رئيس الوزراء -خلال اللقاء- إلى أهمية التكامل والتنسيق بين البلدين، في ضوء التطورات الإقليمية التي تلقي بتحدياتها على المنطقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شائع محسن الزنداني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مطالبًا نقل تحياته إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومشددًا على أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

كما أكد رئيس الوزراء اليمني أهمية بناء العلاقات بين دول المنطقة على أساس احترام القانون الدولي والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وخلال اللقاء، أبرز الزنداني عمق الروابط والمصالح المشتركة مع مصر، خاصة في ظل انتماء البلدين لمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ودعم القدرات اليمنية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين.

كما استعرض رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الداخلية في اليمن الشقيق.