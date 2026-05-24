التوتر أثناء مشاهدة المباريات.. حاربيه بهذه النصائح الفعالة

القنصلية المصرية بجدة تُطلق غرفة عمليات الحج لخدمة الحجاج المصريين خلال عيد الأضحى .. (تعرف على أرقام الطواريء)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة عن انطلاق غرفة عمليات الحج بالقنصلية العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، بهدف تلقي ومتابعة الحالات الطارئة الخاصة بالحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية.

 

وأكدت القنصلية، في بيان لها، حرصها على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لأبناء الجالية المصرية والحجاج المصريين، وتوفير سبل التواصل السريع للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة على مدار الساعة خلال موسم الحج.

 

وأوضحت القنصلية أنه يمكن التواصل مع غرفة عمليات القنصلية في حالات الطوارئ عبر الأرقام التالية:

0565702002

0500054094

 

كما أشارت إلى إمكانية التواصل مع غرفة عمليات رئاسة بعثة الحج الرسمية (حج القرعة) من خلال الأرقام التالية:

 

مكة المكرمة:

0125700135

0125700154

0125700140

 

المدينة المنورة:

0551069834

 

وأضافت أن غرفة عمليات بعثة وزارة السياحة خصصت الأرقام التالية للتواصل:

بعثة مكة المكرمة:

0506719983

 

بعثة العزيزية:

0530655677

 

بعثة المدينة المنورة:

0598291329

 

وفيما يتعلق ببعثة وزارة التضامن، أوضحت القنصلية أن أرقام غرف العمليات جاءت كالتالي:

غرفة عمليات مكة المكرمة:

0545047471

 

غرفة عمليات المدينة المنورة:

0544744913

 

واختتمت القنصلية بيانها بتقديم أطيب التهاني إلى أبناء الجالية المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية الله أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار.

 

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

