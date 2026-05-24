القنصلية المصرية بجدة تُطلق غرفة عمليات الحج لخدمة الحجاج المصريين خلال عيد الأضحى .. (تعرف على أرقام الطواريء)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة عن انطلاق غرفة عمليات الحج بالقنصلية العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، بهدف تلقي ومتابعة الحالات الطارئة الخاصة بالحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت القنصلية، في بيان لها، حرصها على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لأبناء الجالية المصرية والحجاج المصريين، وتوفير سبل التواصل السريع للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة على مدار الساعة خلال موسم الحج.

وأوضحت القنصلية أنه يمكن التواصل مع غرفة عمليات القنصلية في حالات الطوارئ عبر الأرقام التالية:

0565702002

0500054094

كما أشارت إلى إمكانية التواصل مع غرفة عمليات رئاسة بعثة الحج الرسمية (حج القرعة) من خلال الأرقام التالية:

مكة المكرمة:

0125700135

0125700154

0125700140

المدينة المنورة:

0551069834

وأضافت أن غرفة عمليات بعثة وزارة السياحة خصصت الأرقام التالية للتواصل:

بعثة مكة المكرمة:

0506719983

بعثة العزيزية:

0530655677

بعثة المدينة المنورة:

0598291329

وفيما يتعلق ببعثة وزارة التضامن، أوضحت القنصلية أن أرقام غرف العمليات جاءت كالتالي:

غرفة عمليات مكة المكرمة:

0545047471

غرفة عمليات المدينة المنورة:

0544744913

واختتمت القنصلية بيانها بتقديم أطيب التهاني إلى أبناء الجالية المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية الله أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار.