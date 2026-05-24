وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي التطورات الاقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 08:18 مساءً -  

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يوم الاحد 24 مايو، في إطار التشاور الدورى لمناقشة التطورات الاقليمية.

 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى حول مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية والتطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على مستجدات الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، مشدداً على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، وكذلك يضمن حرية الملاحة الدولية. 

 

ومن جانبها، ثمنت المسئولة الأوروبية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي، مؤكدة التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

