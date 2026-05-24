مدبولى يؤكد لنظيره اليمني دعم مصر للحكومة الشرعية وحرصها الكامل على وحدة اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 08:18 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شائع محسن الزندانى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية، بحضور السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وخلال اللقاء، عبر رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه وسعادته بلقاء الدكتور شائع محسن الزندانى والوفد المرافق لسيادته، في زيارته الحالية للقاهرة، معربًا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي مع الجانب اليمني خلال الفترة القادمة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية، والمتمثل في دعم مصر للحكومة للشرعية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم اليمن في كافة المحافل الدولية.

كما تطرق رئيس الوزراء -خلال اللقاء- إلى أهمية التكامل والتنسيق بين البلدين، في ضوء التطورات الإقليمية التي تلقي بتحدياتها على المنطقة.