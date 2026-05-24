الأهلى يفوز على فالى دى داكار السنغالى ببطولة bal لكرة السلة ويصعد لنصف النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 09:30 مساءً - فاز فريق كرة سلة الاهلى امام فالى دى داكار السنغالي بربع نهائي بطولة bal  لكرة السلة والتى تقام برواندا بنتيجة 76-87  ليصعد الاهلى الى منافسات نصف نهائي البطولة.

 

ورغم تقدم الفريق السنغالى فى الشوط الأول من المباراة إلا أن الأهلى نجح فى ريمونتادا  وتغلب على المنافسة وصعد للدور التالى.

 

نتيجة الفترات

وجاءت نتائج الفترات كالتالي
 

الفترة الأولى 15-18 لداكار السنغالى

 

الفترة الثانية 28-34 لداكار السنغالى

 

الفترة الثالثة 60-59 للأهلى

 

الفترة الرابعة  76-87 للأهلى


صعود الاهلى للدور النهائي
 

وصعد الأهلى إلى الدور النهائي من بطولة أفريقيا، بعد احتلال المركز الثانى بالتصفيات ، ضمن مجموعة الصحراء، التي أقيمت بالمغرب حيث فاز على الفتح الرباط المغربى بنتيجة 77-71 بالمباراة الخامسة من بطولة Bal التى أقيمت بالمغرب


قائمة الفريق بالبطولة
 

وتضم قائمة الفريق بالبطولة والتى اختارها لينوس جافريل، المدير الفني 12 لاعب وهم كل من عمرو زهران، وبيبو زهران، إيهاب أمين، وعمر طارق، وعمرو الجندي، وأحمد أبو العلا «بيبو»، وزاك لوفتون، وجوناثان جوردن، وكيفن مورفي، وأوسايي أوسيفو، ونوني أوموت، ويوسف الغايش.

 

 

 

 

 

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

