محمد رمضان يعود للدراما بمسلسل ضخم لأول مرة مع بيتر ميمي بدأ الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية والاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية للاستقرار على كافة التفاصيل ا إقرأ المزيد

محمد رمضان يعود للدراما بمسلسل ضخم لأول مرة مع بيتر ميمي بدأ الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية والاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية للاستقرار على كافة التفاصيل ا إقرأ المزيد

أحمد عز وأنغام يتصدران التريند تصدر اسم الفنانة أنغام والفنان أحمد عز ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظه إقرأ المزيد

أحمد عز وأنغام يتصدران التريند تصدر اسم الفنانة أنغام والفنان أحمد عز ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظه إقرأ المزيد

إدوارد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم الفن

إدوارد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم الفن

موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجى بقضية السرقة بالإكراه

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجى بقضية السرقة بالإكراه

150 من قادة مجتمع الأعمال يضعون سيناريوهات ختام 2026.. النتائج الكاملة

150 من قادة مجتمع الأعمال يضعون سيناريوهات ختام 2026.. النتائج الكاملة

في استطلاع دوت الخليج.. 50.7% يتوقعون تسارع وتيرة تخارجات الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. 50.7% يتوقعون تسارع وتيرة تخارجات الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه

في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه

في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش

في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش

في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة

الرئيسية أخبار مصرية

ليفربول يخطف تذكرة دورى أبطال أوروبا فى ليلة وداع محمد صلاح.. فيديو وصور

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ليفربول يخطف تذكرة دورى أبطال أوروبا فى ليلة وداع محمد صلاح.. فيديو وصور

ليفربول يخطف تذكرة دورى أبطال أوروبا فى ليلة وداع محمد صلاح.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 10:24 مساءً - حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث مباراة فريق ليفربول ضد برينتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "أنفيلد"، بالجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح وليلة الوداع

وتواجد النجم المصري محمد صلاح وأندي روبرتسون في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، بالمباراة الأخيرة التي يودع فيها الثنائي النادي وجماهيره بعد رحلة طويلة مدججة بالأرقام والإنجازات.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر في حراسة المرمى، ثم فان دايك، كوناتي، سوبوسلاي، ماك أليستر، محمد صلاح، جونز، جاكبو، روبرتسون، جرافينبيرخ، نجوموها.

وحرص النجم المصري محمد صلاح على التواجد رفقة ابنتيه مكة وكيان في ملعب «أنفيلد»، قبل انطلاق مواجهة ليفربول أمام برينتفورد.

ليفربول ضد برينتفورد

وحرم القائم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول من التقدم على نظيره برينتفورد، وفي الدقيقة 20 سدد محمد صلاح ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم.

وخطف محمد صلاح الأنظار فور دخوله أرضية الملعب بصحبة ابنتيه، وسط استقبال حافل من جماهير ليفربول التي حرصت على توديع أسطورتها المصرية بطريقة استثنائية، تقديراً لما قدمه للنادي على مدار 9 سنوات حافلة بالإنجازات والألقاب.

ورفعت جماهير ليفربول «تيفو» مميزاً في مدرجات ملعب «أنفيلد» حمل عبارة MO 11 في رسالة خاصة لتكريم النجم المصري، الذي أصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، بعدما سطر اسمه بأحرف من ذهب داخل قلعة الريدز.

محمد صلاح يترك بصمته الأخيرة

تقدم ليفربول أولا عبر كورتيس جونز من تمريرة حاسمة رائعة من محمد صلاح الذي ترك آخر بصمة له قبل رحيله رسميا عن الفريق، فيما تعادل كيفن شايد للضيوف في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، ضمن فريق ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

في المقابل، يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

محمد صلاح يودع ليفربول بعد 9 سنوات من المجد

وعلى مدار سنواته داخل قلعة «آنفيلد»، نجح محمد صلاح في كتابة اسمه بحروف من ذهب، بعدما قاد ليفربول لتحقيق العديد من البطولات والإنجازات التاريخية، وأسهم بأهدافه الحاسمة ولمساته الساحرة في إعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والأوروبية، ليصبح معشوق الجماهير وأحد أبرز أساطير العصر الحديث في النادي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن محمد صلاح في وقت سابق أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع ليفربول في وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بوجهته القادمة، رغم كثرة العروض والاهتمامات القادمة من عدة أندية حول العالم.

 

 

 

 

 

صلاح وابنته كيانصلاح وابنته كيان
سجدة صلاح الأخيرةسجدة صلاح الأخيرة

 

صلاح يودع الجماهيرصلاح يودع الجماهير
أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

إخترنا لك

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أخبار ذات صلة

0 تعليق