شباب "الفراعنة" يتحدون كوت ديفوار.. تشكيل هجومي لمصر في موقعة ربع نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة حسين عبد اللطيف، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب كوت ديفوار، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقامة حاليًا بالمغرب والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:



في حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، محمد السيد.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر فودة، أدهم حسيب، أحمد صفوت.

خط الهجوم: دانيال تامر، خالد مختار.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عبيد، عبد الله عمرو، أمير حسن، سيف المهدي، محمد نور، عمر عبد الرحيم، زياد سعودي، سيف كريم، عبد العزيز خالد، أمير أبو العز.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره القاري، بعدما نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي عقب احتلال وصافة المجموعة الأولى، ليضرب موعدًا قويًا مع منتخب كوت ديفوار متصدر المجموعة الثانية.

ويعوّل الجهاز الفني على مجموعة من العناصر المميزة داخل صفوف المنتخب، في ظل الرغبة في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، خاصة بعد ضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا.