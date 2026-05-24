محمد رمضان يعود للدراما بمسلسل ضخم لأول مرة مع بيتر ميمي بدأ الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية والاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية للاستقرار على كافة التفاصيل ا إقرأ المزيد

محمد رمضان يعود للدراما بمسلسل ضخم لأول مرة مع بيتر ميمي بدأ الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية والاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية للاستقرار على كافة التفاصيل ا إقرأ المزيد

أحمد عز وأنغام يتصدران التريند تصدر اسم الفنانة أنغام والفنان أحمد عز ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظه إقرأ المزيد

أحمد عز وأنغام يتصدران التريند تصدر اسم الفنانة أنغام والفنان أحمد عز ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظه إقرأ المزيد

إدوارد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم الفن

إدوارد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم الفن

موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجى بقضية السرقة بالإكراه

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجى بقضية السرقة بالإكراه

150 من قادة مجتمع الأعمال يضعون سيناريوهات ختام 2026.. النتائج الكاملة

150 من قادة مجتمع الأعمال يضعون سيناريوهات ختام 2026.. النتائج الكاملة

في استطلاع دوت الخليج.. 50.7% يتوقعون تسارع وتيرة تخارجات الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. 50.7% يتوقعون تسارع وتيرة تخارجات الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه

في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه

في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش

في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش

في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة

الرئيسية أخبار مصرية

شباب "الفراعنة" يتحدون كوت ديفوار.. تشكيل هجومي لمصر في موقعة ربع نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شباب "الفراعنة" يتحدون كوت ديفوار.. تشكيل هجومي لمصر في موقعة ربع نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

شباب "الفراعنة" يتحدون كوت ديفوار.. تشكيل هجومي لمصر في موقعة ربع نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة حسين عبد اللطيف، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب كوت ديفوار، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقامة حاليًا بالمغرب والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
 

في حراسة المرمى: مالك عمرو.

 

خط الدفاع: محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، محمد السيد.

 

خط الوسط: أحمد بشير، عمر فودة، أدهم حسيب، أحمد صفوت.

 

خط الهجوم: دانيال تامر، خالد مختار.

 

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عبيد، عبد الله عمرو، أمير حسن، سيف المهدي، محمد نور، عمر عبد الرحيم، زياد سعودي، سيف كريم، عبد العزيز خالد، أمير أبو العز.

 

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره القاري، بعدما نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي عقب احتلال وصافة المجموعة الأولى، ليضرب موعدًا قويًا مع منتخب كوت ديفوار متصدر المجموعة الثانية.

 

 

ويعوّل الجهاز الفني على مجموعة من العناصر المميزة داخل صفوف المنتخب، في ظل الرغبة في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، خاصة بعد ضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا. 

 

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أخبار ذات صلة

0 تعليق