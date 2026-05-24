محمد رمضان يعود للدراما بمسلسل ضخم لأول مرة مع بيتر ميمي بدأ الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية والاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية للاستقرار على كافة التفاصيل ا إقرأ المزيد

محمد رمضان يعود للدراما بمسلسل ضخم لأول مرة مع بيتر ميمي بدأ الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية والاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية للاستقرار على كافة التفاصيل ا إقرأ المزيد

أحمد عز وأنغام يتصدران التريند تصدر اسم الفنانة أنغام والفنان أحمد عز ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظه إقرأ المزيد

أحمد عز وأنغام يتصدران التريند تصدر اسم الفنانة أنغام والفنان أحمد عز ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظه إقرأ المزيد

إدوارد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم الفن

إدوارد يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم الفن

موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجى بقضية السرقة بالإكراه

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجى بقضية السرقة بالإكراه

150 من قادة مجتمع الأعمال يضعون سيناريوهات ختام 2026.. النتائج الكاملة

150 من قادة مجتمع الأعمال يضعون سيناريوهات ختام 2026.. النتائج الكاملة

في استطلاع دوت الخليج.. 50.7% يتوقعون تسارع وتيرة تخارجات الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. 50.7% يتوقعون تسارع وتيرة تخارجات الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه

في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه

في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش

في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش

في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة

الرئيسية أخبار مصرية

اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراتى نصف نهائى كأس عاصمة مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراتى نصف نهائى كأس عاصمة مصر

اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراتى نصف نهائى كأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتهما غدًا الإثنين الموافق الخامس والعشرين من مايو 2026.


حكام مباراة إنبي ودجلة
 

تشهد المواجهة الأولى التي تجمع بين فريقي إنبي ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساءً قيادة تحكيمية للحكم عمرو عابدين العطار كحكم ساحة، ويعاونه وائل عاطف كحكم مساعد أول، وعبد الرحمن محمود كحكم مساعد ثان، بالإضافة إلى هيثم الشريف كحكم رابع، بينما يتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم خالد الغندور بمساعدة أحمد صلاح.

 

طاقم مباراة زد والمصري في السويس
 

في المقابل، تقام المباراة الثانية في سهرة كروية مرتقبة عند الساعة الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد، حيث يلتقي فريق زد مع نظيره المصري البورسعيدي.

 

وأسندت لجنة الحكام إدارة هذه المواجهة القوية إلى الحكم أحمد جمال كحكم ساحة، على أن يرافقه محمد عاطف الزناري كحكم مساعد أول، وأحمد رشدي كحكم مساعد ثان، بينما سيتواجد محمد عبد العليم في ساحة الملعب كحكم رابع.

 

كما تم تعيين وائل فرحان لإدارة غرفة تقنية الفيديو "VAR"، ويساعده في أداء مهامه الحكم وليد عبد الرازق، لضمان العدالة التحكيمية الكاملة في هذه الأمسية الحاسمة.

 

 

 

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة من لبنان

أخبار ذات صلة

0 تعليق