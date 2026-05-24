اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراتى نصف نهائى كأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتهما غدًا الإثنين الموافق الخامس والعشرين من مايو 2026.



حكام مباراة إنبي ودجلة



تشهد المواجهة الأولى التي تجمع بين فريقي إنبي ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساءً قيادة تحكيمية للحكم عمرو عابدين العطار كحكم ساحة، ويعاونه وائل عاطف كحكم مساعد أول، وعبد الرحمن محمود كحكم مساعد ثان، بالإضافة إلى هيثم الشريف كحكم رابع، بينما يتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم خالد الغندور بمساعدة أحمد صلاح.

طاقم مباراة زد والمصري في السويس



في المقابل، تقام المباراة الثانية في سهرة كروية مرتقبة عند الساعة الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد، حيث يلتقي فريق زد مع نظيره المصري البورسعيدي.

وأسندت لجنة الحكام إدارة هذه المواجهة القوية إلى الحكم أحمد جمال كحكم ساحة، على أن يرافقه محمد عاطف الزناري كحكم مساعد أول، وأحمد رشدي كحكم مساعد ثان، بينما سيتواجد محمد عبد العليم في ساحة الملعب كحكم رابع.

كما تم تعيين وائل فرحان لإدارة غرفة تقنية الفيديو "VAR"، ويساعده في أداء مهامه الحكم وليد عبد الرازق، لضمان العدالة التحكيمية الكاملة في هذه الأمسية الحاسمة.