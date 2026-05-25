أخبار اليمن : الأمانة العامة تدين تعطيل نيابة سقطرى إجراءات معاقبة المعتدي على مقر المؤتمر

أخبار اليمن : الأمانة العامة تدين تعطيل نيابة سقطرى إجراءات معاقبة المعتدي على مقر المؤتمر

أبراج الاثنين 25 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الاثنين 25 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أخبار اليمن : الخارجية تحذّر هرجيسا من الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني

أخبار اليمن : الخارجية تحذّر هرجيسا من الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني

الرئيسية أخبار مصرية

المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية

المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 01:24 صباحاً - واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته، بمركز المنتخبات الوطنية، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وذلك استعداداً، لمواجهة روسيا، ودياً، في إطار تحضيراته لبطولة كأس العالم 2026 ، المقررة إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

 

ويخوض المنتخب، ودية روسيا يوم 28 مايو الحالي، بإستاد القاهرة قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه، إلى أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل، ودياً، يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض المونديال.

 

وسبقت مران المنتخب محاضرة فنية، من الجهاز الفني، للاعبين، وذلك للحديث عن ودية منتخب روسيا، ومتابعة مبارياته، لمعرفة نقاط القوة والضعف به. 

 

وشهدت التدريبات، اليوم، مشاركة 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.

 

وحضر مران منتخبنا الوطني، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

 

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

أخبار ذات صلة

0 تعليق