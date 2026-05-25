المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 01:24 صباحاً - واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته، بمركز المنتخبات الوطنية، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وذلك استعداداً، لمواجهة روسيا، ودياً، في إطار تحضيراته لبطولة كأس العالم 2026 ، المقررة إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

ويخوض المنتخب، ودية روسيا يوم 28 مايو الحالي، بإستاد القاهرة قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه، إلى أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل، ودياً، يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض المونديال.

وسبقت مران المنتخب محاضرة فنية، من الجهاز الفني، للاعبين، وذلك للحديث عن ودية منتخب روسيا، ومتابعة مبارياته، لمعرفة نقاط القوة والضعف به.

وشهدت التدريبات، اليوم، مشاركة 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.

وحضر مران منتخبنا الوطني، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.