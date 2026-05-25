مصر تكتسح كوت ديفوار برباعية وتضرب موعدًا مع تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 01:24 صباحاً - تأهل منتخب مصر للناشئين الى الدور نصف نهائي بطولة أمم افريقيا تحت 17 عام المقامة في المغرب عقب الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل.

ومن المقرر أن يلاقى منتخب مصر نظيره التنزانى فى الدور نصف النهائى عقب فوزها على الجزائر فى نفس الدور.

كان المنتخب المصري قد ضمن تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في قطر بنهاية العام الجاري.



أهداف المباراة



سجل أهداف منتخب مصر كل من خالد مختار في الدقيقة 29 وأحمد بشير في الدقيقة 38 وخالد مختار في الدقيقة الأولى من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول وزياد سعودى في الدقيقة 84 بينما أحرز هدف كوت ديفوار الوحيد عن طريق برولاي سيسي من ركلة جزاء في الدقيقة 55.



تشكيل منتخب الناشئين أمام كوت ديفوار



دفع بمالك عمرو في حراسة المرمى، يقوده أمامه خط دفاع مكون من محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، ومحمد السيد الملقب بـ"الديزل"، وفي خط الوسط، يعتمد المنتخب على الثنائي أحمد بشير وعمر فوده، خلف ثلاثي الوسط المهاجم أدهم حسيب، أحمد صفوت، ودنيال تامر، بينما يقود الهجوم المهاجم خالد مختار.

ويتواجد على مقاعد البدلاء أوراق رابحة عديدة تشمل محمد عبيد، عبد الله عمرو، أمير حسن، سيف المهدي، محمد نور، عمر عبد الرحيم، زياد سعودي، سيف كريم، عبد العزيز خالد "إيفونا"، وأمير أبو العز.



مشوار منتخب الناشئين في أمم أفريقيا



واحتل الفراعنة وصافة ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للناشئين، خلف المنتخب المغربي، ومتفوقًا على تونس وإثيوبيا، حيث استهل المنتخب مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إثيوبيا، قبل أن يعبر تونس بهدفين لهدف، وسقط أمام المغرب في الجولة الأخيرة بهدفين لهدف.