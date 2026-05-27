أسامة الأزهري: إحياء مقاصد العبادات سبيل بناء الإنسان وعمارة الأوطان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 08:18 صباحاً - قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان في كل عبادة ومعاملة أبوابًا واسعة لمعرفة الله، ويهيئ له سبلًا متعددة للارتقاء الروحي، مشيرًا إلى أن الله يغار على قلب عبده أن يغفل عنه، وهو الخالق الرازق المعطي الذي أوجد كل شيء.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال خطبة العيد بمسجد الرحمن الرحيم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن امتلاء القلوب بمعرفة الله يعيد الإنسان من جديد إلى عمارة الكون بما عرفه من قيم ومعانٍ، لافتًا إلى أن العبد يرتقي في العبادة معراجًا وسلّمًا من هيئتها المشرفة إلى مقاصدها المنيرة، حتى يقف عند باب الأدب مع الله، ثم يعود إلى مجتمعه وواقعه إنسانًا بصيرًا منيرًا، متقنًا لعمله، عامرًا بروحه.

وأكد أن الفارق كبير بين من يذهب إلى العبادة غارقًا في الكراهية والغفلة والإهمال، وبين من يعود منها واعيًا مستنيرًا، يؤدي جوهر العمل ويعمر روحه وقلبه، مشددًا على ضرورة إحياء مقاصد العبادات وتدارك الغفلة لدى المقصرين، والإقبال الحقيقي على جوهر العبادة لا الاكتفاء بمظاهرها.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الحج يمثل رحلة بناء وصناعة للإنسان، وبابًا مفتوحًا لمعرفة الله، ومعراجًا يفضي إلى السمو الروحي، موضحًا أن بشرف العبودية لله تستنير العقول، وتتطور المجتمعات، وتزدهر الأوطان، وتُصنع الحضارات، ليكون المسلم كما كان النبي محمد ﷺ رحمةً للعالمين.

ووجّه الأزهري رسالته إلى كل مسلم على أرض مصر، وإلى ملياري مسلم، بل إلى البشرية جمعاء، مؤكدًا أن مقاصد العبادة تهدف إلى بناء إنسان صاحب همة وعلم وخلق رفيع، نقي الروح، صبور، حليم، طموح، منير وهادٍ، داعيًا الله أن يفقه الناس في دينهم، ويجعلهم أبواب خير ونور، ويحفظ البلاد والأوطان.