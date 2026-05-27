تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 10:24 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلاً.

الظواهر الجوية

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

​اضطراب الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من (40 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3.5) متر.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

​القاهرة:

العظمى: 30 درجة.

الصغرى: 20 درجة.

​الإسكندرية:

العظمى: 26 درجة.

الصغرى: 19 درجة.

​مطروح:

العظمى: 25 درجة.

الصغرى: 18 درجة.

​سوهاج:

العظمى: 34 درجة.

الصغرى: 20 درجة.

​قنا:

العظمى: 37 درجة.

الصغرى: 23 درجة.

​أسوان:

العظمى: 38 درجة.

الصغرى: 24 درجة.