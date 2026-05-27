الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

المصريون يحتفلون بعيد الأضحى في أجواء مميزة والبهجة تملأ الشوارع

المصريون يحتفلون بعيد الأضحى في أجواء مميزة والبهجة تملأ الشوارع

الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم ويشهد شعيرة ذبح الأضاحي

الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم ويشهد شعيرة ذبح الأضاحي

كرمز المحبة والسلام.. شباب دمياط طيروا 500 فرد حمام بعد صلاة العيد ويقدمون رسالة لشهداء الواجب

كرمز المحبة والسلام.. شباب دمياط طيروا 500 فرد حمام بعد صلاة العيد ويقدمون رسالة لشهداء الواجب

تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026

تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026

الألاف يويدون صلاة العيد فى مسجد السيدة نفيسة

الألاف يويدون صلاة العيد فى مسجد السيدة نفيسة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الصديق بمصر الجديدة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الصديق بمصر الجديدة

أسامة الأزهري: إحياء مقاصد العبادات سبيل بناء الإنسان وعمارة الأوطان

أسامة الأزهري: إحياء مقاصد العبادات سبيل بناء الإنسان وعمارة الأوطان

وزير الأوقاف فى خطبة عيد الأضحى: الحج يؤسس للتعارف الإنساني بين الشعوب

وزير الأوقاف فى خطبة عيد الأضحى: الحج يؤسس للتعارف الإنساني بين الشعوب

الرئيس السيسى يصل مسجد الرحمن الرحيم لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى يصل مسجد الرحمن الرحيم لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

الرئيسية أخبار مصرية

كرمز المحبة والسلام.. شباب دمياط طيروا 500 فرد حمام بعد صلاة العيد ويقدمون رسالة لشهداء الواجب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كرمز المحبة والسلام.. شباب دمياط طيروا 500 فرد حمام بعد صلاة العيد ويقدمون رسالة لشهداء الواجب

كرمز المحبة والسلام.. شباب دمياط طيروا 500 فرد حمام بعد صلاة العيد ويقدمون رسالة لشهداء الواجب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 10:24 صباحاً - قدم شباب دمياط مشاهد مختلفة للاحتفال بعيد الأضحي المبارك، حيث قدم شباب إحدى القرى رسالة إلى شهداء الواجب من الجيش والشرطة.

 

 

 

الحمام يحمل رسائل شباب دمياط لشهداء الوطن

ففي قرية كفر سليمان بمركز كفر سعد، قدم مجموعة من شباب القرية، لافتة إلي شهداء الواجب الوطني، بعد أن أطلقوا بإطلاق 500 فرد حمام بسماء القرية، في رسالة إلى شهداء الواجب، فيما قدم شباب القرية السلام الجمهوري قبل انطلاق احتفالات عيد الأضحى.

 

 

 

شباب القرية: رسالتنا لأهالي الشهداء احنا في امان بسببهم

وقال سيد أبو السعد أحد شباب قرية كفر سليمان البحري بمحافظة دمياط: "لافتة الحمام جاءت رمزا للأمان والسلام التي تنعم بها مصر، وفكرنا في هذا الأمر بهدف توجيه رسالة إلى شهدائنا"، وأوضح: "إحنا في أمان بسببهم، وما قدمناه مجرد لافتة بسيطة جدا لما قدموه من تضحيات". وأشار: "قدمنا مشاهد عديدة للاحتفال بالعيد، وبدأنا التجهيز لها مبكرا، لكن تظل هذه اللافتة أهم ما قدمناه في احتفالات العيد".

 

وأضاف حمدي طمان أحد شباب القرية قائلا: "بهذه اللافتة قدمنا رسالة إلى أسر الشهداء، فلن ننسي دورهم وتضحياتهم، واختيار الحمام رمزا للأمان والسلام رسالة واضحة أن الشباب لن ينسي هؤلاء الأبطال وما قدموه". وأشار قائلا: "رسالتي لأسر الشهداء أننا لن ننسي أبطالنا، وتضحياتهم كانت سببا في أننا نقضي العيد الآن منعمين بالأمان".

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

أخبار ذات صلة

0 تعليق