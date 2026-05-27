كرمز المحبة والسلام.. شباب دمياط طيروا 500 فرد حمام بعد صلاة العيد ويقدمون رسالة لشهداء الواجب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 10:24 صباحاً - قدم شباب دمياط مشاهد مختلفة للاحتفال بعيد الأضحي المبارك، حيث قدم شباب إحدى القرى رسالة إلى شهداء الواجب من الجيش والشرطة.

الحمام يحمل رسائل شباب دمياط لشهداء الوطن

ففي قرية كفر سليمان بمركز كفر سعد، قدم مجموعة من شباب القرية، لافتة إلي شهداء الواجب الوطني، بعد أن أطلقوا بإطلاق 500 فرد حمام بسماء القرية، في رسالة إلى شهداء الواجب، فيما قدم شباب القرية السلام الجمهوري قبل انطلاق احتفالات عيد الأضحى.

شباب القرية: رسالتنا لأهالي الشهداء احنا في امان بسببهم

وقال سيد أبو السعد أحد شباب قرية كفر سليمان البحري بمحافظة دمياط: "لافتة الحمام جاءت رمزا للأمان والسلام التي تنعم بها مصر، وفكرنا في هذا الأمر بهدف توجيه رسالة إلى شهدائنا"، وأوضح: "إحنا في أمان بسببهم، وما قدمناه مجرد لافتة بسيطة جدا لما قدموه من تضحيات". وأشار: "قدمنا مشاهد عديدة للاحتفال بالعيد، وبدأنا التجهيز لها مبكرا، لكن تظل هذه اللافتة أهم ما قدمناه في احتفالات العيد".

وأضاف حمدي طمان أحد شباب القرية قائلا: "بهذه اللافتة قدمنا رسالة إلى أسر الشهداء، فلن ننسي دورهم وتضحياتهم، واختيار الحمام رمزا للأمان والسلام رسالة واضحة أن الشباب لن ينسي هؤلاء الأبطال وما قدموه". وأشار قائلا: "رسالتي لأسر الشهداء أننا لن ننسي أبطالنا، وتضحياتهم كانت سببا في أننا نقضي العيد الآن منعمين بالأمان".