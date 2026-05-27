الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

المصريون يحتفلون بعيد الأضحى في أجواء مميزة والبهجة تملأ الشوارع

المصريون يحتفلون بعيد الأضحى في أجواء مميزة والبهجة تملأ الشوارع

الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم ويشهد شعيرة ذبح الأضاحي

الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم ويشهد شعيرة ذبح الأضاحي

كرمز المحبة والسلام.. شباب دمياط طيروا 500 فرد حمام بعد صلاة العيد ويقدمون رسالة لشهداء الواجب

كرمز المحبة والسلام.. شباب دمياط طيروا 500 فرد حمام بعد صلاة العيد ويقدمون رسالة لشهداء الواجب

تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026

تعرف على طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026

الألاف يويدون صلاة العيد فى مسجد السيدة نفيسة

الألاف يويدون صلاة العيد فى مسجد السيدة نفيسة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الصديق بمصر الجديدة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد الصديق بمصر الجديدة

أسامة الأزهري: إحياء مقاصد العبادات سبيل بناء الإنسان وعمارة الأوطان

أسامة الأزهري: إحياء مقاصد العبادات سبيل بناء الإنسان وعمارة الأوطان

وزير الأوقاف فى خطبة عيد الأضحى: الحج يؤسس للتعارف الإنساني بين الشعوب

وزير الأوقاف فى خطبة عيد الأضحى: الحج يؤسس للتعارف الإنساني بين الشعوب

الرئيس السيسى يصل مسجد الرحمن الرحيم لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى يصل مسجد الرحمن الرحيم لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

الرئيسية أخبار مصرية

الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم ويشهد شعيرة ذبح الأضاحي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم ويشهد شعيرة ذبح الأضاحي

الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم ويشهد شعيرة ذبح الأضاحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 10:24 صباحاً - أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

 

 

 وصرح السفير محمد الشناوى،  المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ بالإضافة إلى عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة و فضيلة مفتي الديار المصرية. وشهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من قيادات الدولة، علاوة على تمثيل لمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن خطبة عيد الأضحى التي ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد تضمنت توجيه التهنئة إلى الرئيس وإلى الشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، مع التأكيد على مقاصد الحج ومعانيه السامية والدروس المستفادة منه. وعقب أداء الصلاة، تبادل الرئيس مع الحضور التهاني بهذه المناسبة الكريمة، ثم شهد شعيرة ذبح الأضاحي.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين بالدولة وطيف واسع من الإعلاميين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بمقر القيادة الاستراتيجية. وفي الختام؛ تم عزف السلام الوطني، قبل مغادرة الرئيس السيسى.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

أخبار ذات صلة

0 تعليق