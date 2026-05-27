المصريون يحتفلون بعيد الأضحى في أجواء مميزة والبهجة تملأ الشوارع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 10:24 صباحاً - شهدت شوارع وميادين مصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أجواءً مبهجة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك لعام 2026، حيث توافد المواطنون إلى المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد وسط حالة من الفرحة والسعادة التي ارتسمت على وجوه الجميع.

وامتلأت الساحات بالمصلين الذين حرصوا على أداء صلاة عيد الأضحى في أجواء إيمانية وروحانية مميزة، فيما علت تكبيرات العيد في مختلف المناطق لتضفي حالة من البهجة والطمأنينة. وخرجت العائلات بكامل أفرادها إلى الشوارع، وحرص الآباء والأمهات على اصطحاب الأطفال الذين ارتدوا ملابس العيد الجديدة وحملوا البالونات الملونة والألعاب، في مشهد عكس فرحة المصريين بهذه المناسبة المباركة.

وسادت حالة من الألفة والمحبة بين المواطنين عقب انتهاء الصلاة، حيث تبادل الجميع التهاني والتقطوا الصور التذكارية أمام المساجد وفي الشوارع والميادين، بينما انتشرت مظاهر الاحتفال في مختلف المحافظات وسط أجواء أسرية مميزة تعكس روح العيد وقيمه.