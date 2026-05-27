ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين بأسلوب "النشل"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 02:18 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى يضم 4 أشخاص من ضمنهم سيدة "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة كروت الفيزا بأسلوب "النشل" بدائرة قسم شرطة المرج ، وضُبط بحوزتهم (7 كروت فيزا "متحصلات وقائع سرقة" – فرد خرطوش)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.