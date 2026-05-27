الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة الجرائم التموينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 02:18 مساءً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج أدوات المائدة المنزلية كائن بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية ، وبحوزته (50 طن مادة "بودرة كبس يوريا" تستخدم فى صناعة الأدوات الكهربائية ومحظور إستخدامها فى إنتاج أدوات المائدة لعدم صلاحيتها – 2000 قطعة أدوات مائدة غير صالحة للإستخدام "مصنوعة من مواد محظورة إستخدامها منتج نهائى" – 2000 قطعة بلاستكية فارغة "مستلزمات تعبئة") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.