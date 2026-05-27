وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 02:18 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (121979) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (757) سائق تبين إيجابية عدد (22) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (397) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (65) سائق تبين إيجابية (3) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 

(8) محكوم عليهم بإجمالى (13) حكم، كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

