الصحة العالمية تحث على وقف إطلاق النار فى الكونغو بعد ارتفاع حالات الإيبولا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:30 صباحاً - دعا الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسبوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى وقف إطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل احتواء تفشي فيروس إيبولا.

وقال، إن القتال المستمر يتسبب في نزوح جماعي وينشر المرض في المخيمات المكتظة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر أن سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد، تمثل حالة طوارئ تثير قلقاً دولياً ، وتتزايد الحالات بشكل حاد.

وإضاف أنه تواجه منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الآن تصادمًا كارثيًا بين المرض والصراع، حيث يتجاوز تفشي فيروس إيبولا في مقاطعة إيتوري الاستجابة.

يذكر، إن الدكتور تيدروس، من المقرر أن يسافر إلى المنطقة هذا الأسبوع.

وأكد، إنه لا يمكننا بناء الثقة المجتمعية أو عزل المرضى بينما تتساقط القنابل، نحث جميع الأطراف المتحاربة على الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار لاحتواء هذا التفشي"،

تم الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من 900 حالة مشتبه بها وأكثر من 200 حالة وفاة مشتبه بها في 3 مقاطعات في شرق الكونغو، بما في ذلك مقاطعة كيفو الشمالية التي يسيطر عليها متمردو حركة 23 مارس المدعومون من رواندا، ومقاطعة كيفو الجنوبية التي تسيطر عليها جماعة تحالف نهر الكونغو المتمردة.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الأربعاء، إن ربع الوفيات المؤكدة كانت من الأطفال، داعية إلى تكثيف إجراءات الوقاية من العدوى.