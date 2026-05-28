المشاعر المقدسة تستقبل أفواج الحجاج لرمى الجمرات فى أول أيام التشريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 11:18 صباحاً - بدأ ضيوف الرحمن مع ساعات الصباح الأولى رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، في إطار مناسك الحج لهذا العام.

كيف استعدت الجهات المعنية لإدارة الحشود؟

وأوضحت قناة "الإخبارية السعودية" أن الجهات الأمنية والتنظيمية في المشاعر المقدسة أكملت كافة استعداداتها وخططها التشغيلية لإدارة الحشود نحو منشأة الجمرات .. وأضافت أن الخطط تعتمد على مسارات تفويج مجدولة ومحددة سلفًا لضمان انسيابية الحركة ومنع التدافع، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والإرشادية.

من جانبها، جددت وزارة الحج والعمرة والجهات الصحية والأمنية دعوتها للحجاج بضرورة الالتزام بمواعيد التفويج، مؤكدة أن الوضع الصحي والأمنى لجموع الحجيج مطمئن للغاية بعد نجاح الخطط السابقة فى يوم النحر.