تشكيل هجومي لمصر في موقعة نصف نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

صندوق مجلس السلام التابع لترامب يواجه أزمة تمويل بعد 4 أشهر من تأسيسه

الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهرين مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

ريبيرو يؤجل انضمام مونتيري للأهلي بشكل رسمي .. اعرف التفاصيل

من العلمين الجديدة إلى شواطىء الغردقة.. محمد صلاح سفير السياحة المصرية للخارج

مشروب الكركدية وبذور الشيا لبشرة صحية

انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم

ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

كاف يتراجع ويسند مباراة مصر وتنزانيا للحكمة الناميبية توانيانيوكوا

تشكيل هجومي لمصر في موقعة نصف نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 06:30 مساءً - أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني، لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، عن التشكيل الأساسي، الذي سيخوض مواجهة منتخب تنزانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب، بعد ضمان تأهل منتخب الناشئين لكأس العالم بقطر بنهاية العام الحالي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
 

في حراسة المرمى: مالك عمرو.

 

خط الدفاع: محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، محمد السيد.

 

خط الوسط: أحمد بشير، عمر فودة، أدهم حسيب، أحمد صفوت.

 

خط الهجوم: دنيال تامر، خالد مختار.

 

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد عبيد، عبدالله عمرو، أمير حسن، سيف المهدي، محمد نور، عمر عبدالرحيم، زياد سعودي، سيف كريم، عبدالعزيز خالد، وأمير أبو العز.

 

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره القوي في البطولة القارية وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

 

 

 

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

