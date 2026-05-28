تشكيل هجومي لمصر في موقعة نصف نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 06:30 مساءً - أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني، لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، عن التشكيل الأساسي، الذي سيخوض مواجهة منتخب تنزانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب، بعد ضمان تأهل منتخب الناشئين لكأس العالم بقطر بنهاية العام الحالي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:



في حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، محمد السيد.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر فودة، أدهم حسيب، أحمد صفوت.

خط الهجوم: دنيال تامر، خالد مختار.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد عبيد، عبدالله عمرو، أمير حسن، سيف المهدي، محمد نور، عمر عبدالرحيم، زياد سعودي، سيف كريم، عبدالعزيز خالد، وأمير أبو العز.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره القوي في البطولة القارية وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.