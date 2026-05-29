الحكومة تستهدف فائضا أوليا 5% وخفض العجز لـ4.9% ودعم القطاع الخاص بـ78 مليار جنيه

الحكومة تستهدف فائضا أوليا 5% وخفض العجز لـ4.9% ودعم القطاع الخاص بـ78 مليار جنيه

التضخم الأمريكي يستقر عند مستويات مرتفعة والفيدرالي يتجه للتريث

التضخم الأمريكي يستقر عند مستويات مرتفعة والفيدرالي يتجه للتريث

نصايح مكياج للصيف

نصايح مكياج للصيف

الصحة العالمية: تطوير علاجات ولقاحات لفيروس الإيبولا قد يستغرق عدة أشهر

الصحة العالمية: تطوير علاجات ولقاحات لفيروس الإيبولا قد يستغرق عدة أشهر

أمريكا تفرض قيودا جديدة على شركتي طيران إيرانيتين

أمريكا تفرض قيودا جديدة على شركتي طيران إيرانيتين

مشروبات تُخلَصكِ من زيادة الوزن في عيد الأضحى.. اعتمديها في نظامكِ الغذائي

مشروبات تُخلَصكِ من زيادة الوزن في عيد الأضحى.. اعتمديها في نظامكِ الغذائي

مصر تدين استهداف الكويت وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي

مصر تدين استهداف الكويت وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي

الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع القيود التجارية لمواجهة الواردات الصينية

الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع القيود التجارية لمواجهة الواردات الصينية

3 ناقلات نفط وغاز تغادر مضيق هرمز مع إغلاق أجهزة التتبع

3 ناقلات نفط وغاز تغادر مضيق هرمز مع إغلاق أجهزة التتبع

فنانه مصرية شهيرة تعلن إقامتها في دار للمسنين.. لهذا السبب المفاجئ !

فنانه مصرية شهيرة تعلن إقامتها في دار للمسنين.. لهذا السبب المفاجئ !

الرئيسية أخبار مصرية

الحكومة تستهدف فائضا أوليا 5% وخفض العجز لـ4.9% ودعم القطاع الخاص بـ78 مليار جنيه

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحكومة تستهدف فائضا أوليا 5% وخفض العجز لـ4.9% ودعم القطاع الخاص بـ78 مليار جنيه

الحكومة تستهدف فائضا أوليا 5% وخفض العجز لـ4.9% ودعم القطاع الخاص بـ78 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 03:30 مساءً - كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تبني الحكومة سياسة مالية متوازنة خلال العام المالي 2026/2027، تستهدف الجمع بين دفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي.

 

استهداف فائض أولي وخفض العجز

وأوضح البيان أن الحكومة تواصل الاعتماد على الاستقرار المالي باعتباره الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع استهداف تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يُقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج للمرة الأولى.

 

 

 

دعم مباشر للقطاع الخاص

 

وأشار البيان إلى استمرار الدولة في تنفيذ مبادرات داعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل بالقطاع الخاص، خاصة في قطاعات التصدير والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، حيث تم تخصيص نحو 78 مليار جنيه لمساندة هذه القطاعات وتحفيز نموها.

 

 

 

كما تتجه الحكومة إلى التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجالات البنية التحتية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق