ترامب يطلب مهلة بضعة أيام لاتخاذ قرار ه النهائي بشأن توقيع اتفاق مع إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 07:24 مساءً - أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مهلة إضافية تمتد لعدة أيام قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن توقيع اتفاق محتمل مع إيران، في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين.

وبحسب المسئولين، أبلغ ترامب مستشاريه بأنه لا يزال يدرس تفاصيل الاتفاق المطروح مع طهران، قبل حسم موقفه النهائي، مشيرا إلى أن أي تفاهم محتمل يجب أن يكون "صفقة جيدة للأمريكيين".